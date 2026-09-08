Coca-Cola HBC Aktie 19825130 / CH0198251305
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|Rentable Coca-Cola HBC-Investition?
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08.09.2026 10:02:16
FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola HBC-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Coca-Cola HBC-Aktie Investoren gebracht.
Vor 3 Jahren wurde die Coca-Cola HBC-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Coca-Cola HBC-Anteile betrug an diesem Tag 22.57 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 4.431 Coca-Cola HBC-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 07.09.2026 auf 44.80 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 198.49 GBP wert. Die Steigerung von 100 GBP zu 198.49 GBP entspricht einer Performance von +98.49 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Coca-Cola HBC eine Börsenbewertung in Höhe von 16.52 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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