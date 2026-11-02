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|Coca-Cola European Partners-Investition im Blick
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02.11.2026 10:02:26
FTSE 100-Wert Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola European Partners von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Coca-Cola European Partners-Aktien gewesen.
Am 02.11.2025 wurde die Coca-Cola European Partners-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Coca-Cola European Partners-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 88.83 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 11.257 Coca-Cola European Partners-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 113.22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’274.57 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 27.46 Prozent angewachsen.
Coca-Cola European Partners erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 50.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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