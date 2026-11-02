FTSE 100-Wert Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola European Partners von vor einem Jahr verdient

Am 02.11.2025 wurde die Coca-Cola European Partners-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Coca-Cola European Partners-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 88.83 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 11.257 Coca-Cola European Partners-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 113.22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’274.57 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 27.46 Prozent angewachsen.

Coca-Cola European Partners erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 50.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch