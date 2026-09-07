FTSE 100-Wert Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola European Partners von vor einem Jahr abgeworfen

Die Coca-Cola European Partners-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Coca-Cola European Partners-Anteile letztlich bei 88.88 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Coca-Cola European Partners-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 112.511 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Coca-Cola European Partners-Papiers auf 105.76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’899.19 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18.99 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Coca-Cola European Partners betrug jüngst 46.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch