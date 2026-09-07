Coca-Cola European Partners Aktie 32647444 / GB00BDCPN049
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07.09.2026 10:02:28
FTSE 100-Wert Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola European Partners von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Coca-Cola European Partners-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Die Coca-Cola European Partners-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Coca-Cola European Partners-Anteile letztlich bei 88.88 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Coca-Cola European Partners-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 112.511 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Coca-Cola European Partners-Papiers auf 105.76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’899.19 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18.99 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Coca-Cola European Partners betrug jüngst 46.90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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