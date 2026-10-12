FTSE 100-Wert Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola European Partners von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Coca-Cola European Partners-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 57.75 USD. Bei einem Coca-Cola European Partners-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17.316 Coca-Cola European Partners-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 104.25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’805.19 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 80.52 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Coca-Cola European Partners eine Marktkapitalisierung von 46.19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch