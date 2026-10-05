FTSE 100-Wert Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola European Partners von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Coca-Cola European Partners-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Coca-Cola European Partners-Papier bei 87.77 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Coca-Cola European Partners-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.139 Coca-Cola European Partners-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 02.10.2026 115.14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 101.06 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15.14 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Coca-Cola European Partners belief sich zuletzt auf 44.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch