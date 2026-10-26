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|Profitable Coca-Cola European Partners-Anlage?
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26.10.2026 10:02:25
FTSE 100-Wert Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola European Partners von vor 10 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Coca-Cola European Partners-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Coca-Cola European Partners-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 38.20 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Coca-Cola European Partners-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2.618 Coca-Cola European Partners-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 290.16 USD, da sich der Wert einer Coca-Cola European Partners-Aktie am 23.10.2026 auf 110.84 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 190.16 Prozent vermehrt.
Am Markt war Coca-Cola European Partners jüngst 49.14 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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