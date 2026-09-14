Coca-Cola European Partners Aktie 32647444 / GB00BDCPN049
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14.09.2026 10:02:17
FTSE 100-Wert Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola European Partners-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Coca-Cola European Partners-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Coca-Cola European Partners-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 63.12 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Coca-Cola European Partners-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.584 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 162.82 USD, da sich der Wert einer Coca-Cola European Partners-Aktie am 11.09.2026 auf 102.77 USD belief. Das entspricht einem Plus von 62.82 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola European Partners belief sich zuletzt auf 45.52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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