Centrica Aktie 1966336 / GB00B033F229
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27.08.2026 10:02:02
FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Centrica von vor einem Jahr bedeutet
Bei einem frühen Investment in Centrica-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurde das Centrica-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Centrica-Papier bei 1.64 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 GBP in die Centrica-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6’105.006 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.08.2026 9’447.50 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1.55 GBP belief. Das entspricht einer Einbusse um 5.53 Prozent.
Jüngst verzeichnete Centrica eine Marktkapitalisierung von 7.05 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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