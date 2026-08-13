FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Centrica-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Centrica-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Centrica-Aktie an diesem Tag bei 0.50 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 200.517 Centrica-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (1.55 GBP), wäre das Investment nun 310.90 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 210.90 Prozent angewachsen.

Der Centrica-Wert an der Börse wurde auf 7.00 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch