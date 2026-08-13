Centrica Aktie 1966336 / GB00B033F229
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13.08.2026 10:02:20
FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Centrica-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Centrica eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Centrica-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Centrica-Aktie an diesem Tag bei 0.50 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 200.517 Centrica-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (1.55 GBP), wäre das Investment nun 310.90 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 210.90 Prozent angewachsen.
Der Centrica-Wert an der Börse wurde auf 7.00 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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