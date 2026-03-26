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Centrica Aktie 1966336 / GB00B033F229

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Performance im Blick 26.03.2026 10:02:06

FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Centrica von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Centrica eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Centrica
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Am 26.03.2021 wurde die Centrica-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Centrica-Aktie bei 0.52 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1’930.987 Centrica-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.03.2026 gerechnet (2.01 GBP), wäre das Investment nun 3’889.01 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 288.90 Prozent gleich.

Centrica erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9.10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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