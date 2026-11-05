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|Centrica-Investition im Blick
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05.11.2026 10:02:01
FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Centrica von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Centrica-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde das Centrica-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Centrica-Aktie bei 0.64 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Centrica-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 156.194 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Centrica-Papiers auf 1.53 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 238.82 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 138.82 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Centrica zuletzt 6.80 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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