FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centrica-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Centrica-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 0.60 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 GBP in die Centrica-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 16’683.350 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 1.46 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24’324.32 GBP wert. Mit einer Performance von +143.24 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Centrica markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6.68 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch