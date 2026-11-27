Heute vor 5 Jahren wurde die Burberry-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 17.83 GBP. Bei einem Burberry-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 56.101 Burberry-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 26.11.2026 672.65 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11.99 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -32.73 Prozent.

Der Börsenwert von Burberry belief sich zuletzt auf 4.18 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch