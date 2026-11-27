|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnender Burberry-Einstieg?
|
27.11.2026 10:02:31
FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Burberry von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Burberry-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurde die Burberry-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 17.83 GBP. Bei einem Burberry-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 56.101 Burberry-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 26.11.2026 672.65 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11.99 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -32.73 Prozent.
Der Börsenwert von Burberry belief sich zuletzt auf 4.18 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Burberry plc
|
10:02
|FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Burberry von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Gewinne in London: FTSE 100 mit Kursplus (finanzen.ch)
|
25.11.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 bewegt sich zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Aufschläge in London: So steht der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
|
20.11.26
|FTSE 100-Papier Burberry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Burberry-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 verbucht mittags Abschläge (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Burberry plc
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX legt zu -- Asiens Börsen schlussendlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.