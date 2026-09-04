Burberry Aktie 1444962 / GB0031743007
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04.09.2026 10:02:29
FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Burberry von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Burberry-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Burberry-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 19.20 GBP. Bei einem Burberry-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 52.083 Burberry-Aktien. Die gehaltenen Burberry-Anteile wären am 03.09.2026 571.35 GBP wert, da der Schlussstand 10.97 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 42.86 Prozent.
Der Börsenwert von Burberry belief sich zuletzt auf 3.85 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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