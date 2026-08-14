FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Burberry von vor 10 Jahren bedeutet

Vor 10 Jahren wurde das Burberry-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 13.56 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die Burberry-Aktie investiert hätte, hätte er nun 73.746 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Burberry-Aktie auf 10.98 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 809.73 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 19.03 Prozent vermindert.

Burberry war somit zuletzt am Markt 4.01 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch