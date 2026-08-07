Burberry Aktie 1444962 / GB0031743007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukrative Burberry-Anlage?
|
07.08.2026 10:02:29
FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Burberry-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Burberry-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 07.08.2021 wurde das Burberry-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 21.84 GBP. Bei einem Burberry-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.578 Burberry-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 54.71 GBP, da sich der Wert eines Burberry-Papiers am 06.08.2026 auf 11.95 GBP belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 45.29 Prozent.
Insgesamt war Burberry zuletzt 4.33 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Burberry plc
|
07.08.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
07.08.26
|FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Burberry-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 steigt zum Start des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Optimismus in London: Börsianer lassen FTSE 100 am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
03.08.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 verliert am Montagmittag (finanzen.ch)
|
31.07.26
|FTSE 100-Papier Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Burberry von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Optimismus in London: FTSE 100 klettert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.ch)