FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burberry von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde das Burberry-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 11.89 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Burberry-Aktie investiert hätte, hätte er nun 841.043 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Burberry-Papiers auf 10.57 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’885.62 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11.14 Prozent abgenommen.

Alle Burberry-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.88 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch