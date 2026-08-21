Burberry Aktie 1444962 / GB0031743007
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21.08.2026 10:02:26
FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burberry von vor einem Jahr verloren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Burberry-Investment verlieren können.
Heute vor 1 Jahr wurde das Burberry-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 11.89 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Burberry-Aktie investiert hätte, hätte er nun 841.043 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Burberry-Papiers auf 10.57 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’885.62 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11.14 Prozent abgenommen.
Alle Burberry-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.88 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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