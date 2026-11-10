FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bunzl-Investment von vor 5 Jahren verdient

Am 10.11.2021 wurden Bunzl-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 27.13 GBP. Bei einem Bunzl-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.685 Bunzl-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 09.11.2026 104.74 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 28.42 GBP belief. Aus 100 GBP wurden somit 104.74 GBP, was einer positiven Performance von 4.74 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Bunzl belief sich zuletzt auf 8.94 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch