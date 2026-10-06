Bunzl Aktie 2162847 / GB00B0744B38
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Bunzl-Investition im Blick
|
06.10.2026 10:02:12
FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bunzl-Investment von vor 3 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Bunzl-Aktien gewesen.
Vor 3 Jahren wurden Bunzl-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 29.56 GBP wert. Bei einem Bunzl-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 33.829 Bunzl-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Bunzl-Papiers auf 26.22 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 887.01 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11.30 Prozent verringert.
Der Bunzl-Wert an der Börse wurde auf 8.27 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bunzl plc
|
10:02
|FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bunzl-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
29.09.26
|FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bunzl von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Starker Wochentag in London: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Börse London in Grün: So bewegt sich der FTSE 100 am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Zuversicht in London: Das macht der FTSE 100 mittags (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Börse London: FTSE 100 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
22.09.26
|FTSE 100-Titel Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bunzl-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
15.09.26
|FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bunzl-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Bunzl plc
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX höher -- Asiens Börsen uneinheitlich
An den heimischen sowie den deutschen Börsen lässt sich ein stärkerer Handel beobachten. An den Börsen in Asien geht es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.