FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bunzl-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor 3 Jahren wurden Bunzl-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 29.56 GBP wert. Bei einem Bunzl-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 33.829 Bunzl-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Bunzl-Papiers auf 26.22 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 887.01 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11.30 Prozent verringert.

Der Bunzl-Wert an der Börse wurde auf 8.27 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch