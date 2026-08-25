FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bunzl-Investment von vor 10 Jahren verdient

Die Bunzl-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Bunzl-Papier an diesem Tag 23.85 GBP wert. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 41.929 Bunzl-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’173.17 GBP, da sich der Wert eines Bunzl-Papiers am 24.08.2026 auf 27.98 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17.32 Prozent erhöht.

Bunzl wurde am Markt mit 8.84 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch