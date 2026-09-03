BT Group Aktie 1292393 / GB0030913577
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03.09.2026 10:02:30
FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine BT Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen BT Group-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Am 03.09.2025 wurden BT Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2.06 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 485.201 BT Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des BT Group-Papiers auf 2.04 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 989.33 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1.07 Prozent verringert.
BT Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19.97 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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