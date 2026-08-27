FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein BT Group-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das BT Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die BT Group-Anteile bei 3.95 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die BT Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 25.329 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der BT Group-Aktie auf 2.05 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51.93 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 48.07 Prozent eingebüsst.

BT Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20.13 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch