FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BT Group von vor einem Jahr verloren

Am 06.08.2025 wurde das BT Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die BT Group-Anteile bei 2.12 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 47.148 BT Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 94.86 GBP, da sich der Wert eines BT Group-Papiers am 05.08.2026 auf 2.01 GBP belief. Mit einer Performance von -5.14 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete BT Group eine Marktkapitalisierung von 19.69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch