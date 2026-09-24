BT Group Aktie 1292393 / GB0030913577
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24.09.2026 10:02:04
FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in BT Group von vor 10 Jahren gekostet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die BT Group-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit BT Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 3.98 GBP. Wer vor 10 Jahren 1’000 GBP in die BT Group-Aktie investiert hat, hat nun 251.509 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 482.52 GBP, da sich der Wert eines BT Group-Papiers am 23.09.2026 auf 1.92 GBP belief. Mit einer Performance von -51.75 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Insgesamt war BT Group zuletzt 18.66 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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