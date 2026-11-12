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12.11.2026 10:02:04
FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BT Group von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen BT Group-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit BT Group-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1.67 GBP. Bei einem Investment von 10’000 GBP in BT Group-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5’988.275 BT Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’778.98 GBP, da sich der Wert eines BT Group-Anteils am 11.11.2026 auf 2.13 GBP belief. Damit wäre die Investition 27.79 Prozent mehr wert.
Am Markt war BT Group jüngst 20.70 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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