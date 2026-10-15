BT Group Aktie 1292393 / GB0030913577
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|Lukratives BT Group-Investment?
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15.10.2026 10:02:02
FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BT Group von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in BT Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
BT Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1.40 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BT Group-Aktie investiert, befänden sich nun 716.425 BT Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des BT Group-Papiers auf 1.98 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’421.74 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 42.17 Prozent.
Zuletzt ergab sich für BT Group eine Börsenbewertung in Höhe von 19.36 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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