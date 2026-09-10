FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BT Group von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der BT Group-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der BT Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1.12 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 8’916.630 BT Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 17’641.55 GBP, da sich der Wert eines BT Group-Anteils am 09.09.2026 auf 1.98 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 76.42 Prozent vermehrt.

BT Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19.40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch