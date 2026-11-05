FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BT Group von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden BT Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der BT Group-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1.24 GBP. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 805.477 BT Group-Aktien. Die gehaltenen BT Group-Anteile wären am 04.11.2026 1’865.49 GBP wert, da der Schlussstand 2.32 GBP betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 86.55 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete BT Group eine Marktkapitalisierung von 21.95 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch