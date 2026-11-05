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|Profitables BT Group-Investment?
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05.11.2026 10:02:01
FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BT Group von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BT Group-Aktien verdienen können.
Vor 3 Jahren wurden BT Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der BT Group-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1.24 GBP. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 805.477 BT Group-Aktien. Die gehaltenen BT Group-Anteile wären am 04.11.2026 1’865.49 GBP wert, da der Schlussstand 2.32 GBP betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 86.55 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete BT Group eine Marktkapitalisierung von 21.95 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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