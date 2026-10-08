FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BT Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das BT Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 1.14 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 87.758 BT Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der BT Group-Aktie auf 1.98 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 174.16 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 74.16 Prozent vermehrt.

Insgesamt war BT Group zuletzt 19.00 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch