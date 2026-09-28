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British Land Company Aktie 374930 / GB0001367019

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Lohnender British Land Company-Einstieg? 28.09.2026 10:02:19

FTSE 100-Wert British Land Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in British Land Company von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in British Land Company eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

British Land Company
4.38 CHF 1.44%
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades British Land Company-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 5.18 GBP wert. Bei einem British Land Company-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’931.568 British Land Company-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’660.60 GBP, da sich der Wert eines British Land Company-Anteils am 25.09.2026 auf 3.97 GBP belief. Das entspricht einer Einbusse um 23.39 Prozent.

British Land Company markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.06 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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