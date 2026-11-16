FTSE 100-Wert British Land Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem British Land Company-Investment von vor 3 Jahren verdient

Am 16.11.2023 wurden British Land Company-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 3.51 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 28.466 British Land Company-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 4.35 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 123.94 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 23.94 Prozent.

Jüngst verzeichnete British Land Company eine Marktkapitalisierung von 4.46 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch