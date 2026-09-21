British Land Company Aktie 374930 / GB0001367019
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21.09.2026 10:02:30
FTSE 100-Wert British Land Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem British Land Company-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen British Land Company-Einstiegs gewesen.
Am 21.09.2023 wurde das British Land Company-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die British Land Company-Aktie an diesem Tag 3.22 GBP wert. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 GBP in die British Land Company-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 310.270 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3.98 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’234.25 GBP wert. Mit einer Performance von +23.43 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
British Land Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.08 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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