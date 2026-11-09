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09.11.2026 10:02:21
FTSE 100-Wert British Land Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in British Land Company von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen British Land Company-Investment verdienen können.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit British Land Company-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 4.00 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 GBP in die British Land Company-Aktie investierten, hätten nun 2’502.503 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 4.31 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 10’775.78 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7.76 Prozent zugenommen.
Insgesamt war British Land Company zuletzt 4.41 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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