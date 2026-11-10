FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BP von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das BP-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen BP-Anteile an diesem Tag bei 4.78 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2’092.707 BP-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’650.10 GBP, da sich der Wert eines BP-Anteils am 09.11.2026 auf 5.57 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16.50 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von BP betrug jüngst 86.57 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch