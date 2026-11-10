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10.11.2026 10:02:07
FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BP von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in BP eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 3 Jahren wurde das BP-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen BP-Anteile an diesem Tag bei 4.78 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2’092.707 BP-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’650.10 GBP, da sich der Wert eines BP-Anteils am 09.11.2026 auf 5.57 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16.50 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von BP betrug jüngst 86.57 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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