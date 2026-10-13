FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BP von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das BP-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 5.48 GBP wert. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 182.582 BP-Papiere. Die gehaltenen BP-Aktien wären am 12.10.2026 1’073.58 GBP wert, da der Schlussstand 5.88 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7.36 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von BP belief sich jüngst auf 90.63 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch