BP Aktie 844183 / GB0007980591
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|Lukrativer BP-Einstieg?
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13.10.2026 10:02:21
FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BP von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen BP-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde das BP-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 5.48 GBP wert. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 182.582 BP-Papiere. Die gehaltenen BP-Aktien wären am 12.10.2026 1’073.58 GBP wert, da der Schlussstand 5.88 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7.36 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von BP belief sich jüngst auf 90.63 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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