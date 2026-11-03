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|Rentabler BP-Einstieg?
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03.11.2026 10:02:17
FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in BP-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades BP-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der BP-Aktie betrug an diesem Tag 4.47 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in das BP-Papier investiert hätte, hätte er nun 223.514 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des BP-Papiers auf 6.00 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’341.08 GBP wert. Mit einer Performance von +34.11 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von BP betrug jüngst 96.91 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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