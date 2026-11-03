FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades BP-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der BP-Aktie betrug an diesem Tag 4.47 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in das BP-Papier investiert hätte, hätte er nun 223.514 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des BP-Papiers auf 6.00 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’341.08 GBP wert. Mit einer Performance von +34.11 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von BP betrug jüngst 96.91 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch