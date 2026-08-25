BP Aktie 844183 / GB0007980591
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|Lukratives BP-Investment?
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25.08.2026 10:02:17
FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BP-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen BP-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der BP-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die BP-Anteile bei 2.98 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 33.519 BP-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (5.34 GBP), wäre die Investition nun 178.89 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 78.89 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von BP belief sich zuletzt auf 84.88 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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