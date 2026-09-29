Beazley Aktie 31740399 / GB00BYQ0JC66
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29.09.2026 10:02:12
FTSE 100-Wert Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Beazley von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Beazley-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der Beazley-Aktie statt. Zum Handelsende standen Beazley-Anteile an diesem Tag bei 8.88 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’126.761 Beazley-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14’726.76 GBP, da sich der Wert eines Beazley-Papiers am 28.09.2026 auf 13.07 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 47.27 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Beazley zuletzt 7.77 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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