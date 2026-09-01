FTSE 100-Wert Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beazley von vor einem Jahr eingefahren

Am 01.09.2025 wurde die Beazley-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Beazley-Anteile an diesem Tag bei 7.78 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 GBP in die Beazley-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 128.617 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Beazley-Papiers auf 12.97 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’668.17 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 66.82 Prozent gesteigert.

Am Markt war Beazley jüngst 7.72 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch