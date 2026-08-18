Beazley Aktie 31740399 / GB00BYQ0JC66
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18.08.2026 10:02:13
FTSE 100-Wert Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beazley von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Beazley-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde das Beazley-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 4.03 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2’480.774 Beazley-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 32’113.62 GBP, da sich der Wert eines Beazley-Anteils am 17.08.2026 auf 12.95 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 221.14 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Beazley eine Börsenbewertung in Höhe von 7.70 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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