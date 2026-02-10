Beazley Aktie 31740399 / GB00BYQ0JC66
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentable Beazley-Anlage?
|
10.02.2026 10:02:14
FTSE 100-Wert Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beazley von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Beazley eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Beazley-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Beazley-Anteile bei 3.69 GBP. Bei einem Beazley-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2’710.027 Beazley-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 33’739.84 GBP, da sich der Wert eines Beazley-Papiers am 09.02.2026 auf 12.45 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 237.40 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Beazley belief sich zuletzt auf 7.28 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Beazley PLC
|
10:02
|FTSE 100-Wert Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beazley von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
09.02.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)
|
06.02.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)
|
05.02.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)
|
04.02.26
|Freundlicher Handel in London: Börsianer lassen FTSE 100 schlussendlich steigen (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 nachmittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)
|
04.02.26
|Zurich-Aktie springt an: Beazley-Offerte angehoben - Einigung mit Verwaltungsrat (AWP)
Analysen zu Beazley PLC
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI wenig bewegt -- DAX leichter -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag ohne grosse Ausschläge. Der deutsche Leitindex kämpft um die 25'000-Punkte-Marke. Die wichtigsten asiatischen Indizes notieren am Dienstag höher.