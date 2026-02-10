FTSE 100-Wert Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beazley von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Beazley-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Beazley-Anteile bei 3.69 GBP. Bei einem Beazley-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2’710.027 Beazley-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 33’739.84 GBP, da sich der Wert eines Beazley-Papiers am 09.02.2026 auf 12.45 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 237.40 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Beazley belief sich zuletzt auf 7.28 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch