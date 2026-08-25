FTSE 100-Wert Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beazley-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde das Beazley-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Beazley-Anteile bei 3.93 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die Beazley-Aktie investierten, hätten nun 25.445 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12.96 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 329.77 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 229.77 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Beazley zuletzt 7.71 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch