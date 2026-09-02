FTSE 100-Wert BAT-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAT von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden BAT-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die BAT-Aktie bei 40.90 GBP. Bei einem BAT-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 244.499 BAT-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’205.38 GBP, da sich der Wert eines BAT-Papiers am 01.09.2026 auf 41.74 GBP belief. Mit einer Performance von +2.05 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

BAT erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 88.91 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch