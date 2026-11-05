FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: Weniger Dividende für Barratt Developments-Aktionäre

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Barratt Developments am 04.11.2026 wurde für das Jahr 2026 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0.06 GBP vereinbart. Damit wurde die Barratt Developments-Dividende im Vorjahresvergleich um 66.67 Prozent herabgesetzt. 242.20 Mio. GBP werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Das kommt einer Verringerung der Barratt Developments- Gesamtausschüttung um 2.85 Prozent gleich.

Veränderung der Barratt Developments-Dividendenrendite

Schlussendlich notierte das Barratt Developments-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via London bei 3.28 GBP. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Barratt Developments, demnach wird das Barratt Developments-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Barratt Developments-Aktienkurs haben. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Aktionäre. Der Barratt Developments-Titel verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 2.07 Prozent. Damit wurde die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr geschmälert, damals betrug sie noch 3.71 Prozent.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kurs von Barratt Developments via London um 50.86 Prozent verringert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 330.12 Prozent stärker zugenommen als der Barratt Developments-Kurs.

Dividendenaussichten von Barratt Developments

Für 2027 gehen Analysten von FactSet von einer Verringerung der Dividende auf 0.01 GBP aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0.40 Prozent fallen.

Grunddaten von Dividenden-Titel Barratt Developments

Die Marktkapitalisierung des FTSE 100-Unternehmens Barratt Developments beläuft sich aktuell auf 4.327 Mrd. GBP. Dividenden-Aktie Barratt Developments verfügt über ein KGV von aktuell 16.93. Der Umsatz von Barratt Developments belief sich in 2026 auf 6.055 Mrd. GBP. Das EPS summierte sich derweil auf 0.17 GBP.

Redaktion finanzen.ch