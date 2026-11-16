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|Barratt Developments-Anlage unter der Lupe
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16.11.2026 10:02:16
FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barratt Developments von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Barratt Developments-Aktien verlieren können.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Barratt Developments-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Barratt Developments-Papier bei 3.80 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 263.089 Barratt Developments-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (3.28 GBP), wäre das Investment nun 862.40 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13.76 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Barratt Developments bezifferte sich zuletzt auf 4.44 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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