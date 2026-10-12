Barratt Developments Aktie 371855 / GB0000811801
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12.10.2026 10:02:29
FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barratt Developments von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Barratt Developments eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Barratt Developments-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 4.74 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2’109.705 Barratt Developments-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (2.90 GBP), wäre das Investment nun 6’126.58 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 38.73 Prozent abgenommen.
Barratt Developments wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.98 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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