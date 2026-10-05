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Barratt Developments Aktie 371855 / GB0000811801

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Lukrative Barratt Developments-Investition? 05.10.2026 10:02:19

FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barratt Developments-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Barratt Developments eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Barratt Developments
3.40 CHF -1.85%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Barratt Developments-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6.50 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 153.761 Barratt Developments-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 3.18 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 489.27 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 51.07 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Barratt Developments eine Marktkapitalisierung von 4.37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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