FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Barratt Developments von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Barratt Developments-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Barratt Developments-Anteile letztlich bei 3.76 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in das Barratt Developments-Papier investiert hätte, hätte er nun 2’661.698 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.09.2026 gerechnet (3.06 GBP), wäre das Investment nun 8’136.81 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 18.63 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Barratt Developments bezifferte sich zuletzt auf 4.21 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch