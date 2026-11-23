Vor 3 Jahren wurde das Barratt Developments-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Barratt Developments-Aktie bei 4.92 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 GBP in die Barratt Developments-Aktie investierten, hätten nun 2’030.869 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2026 6’344.44 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3.12 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 36.56 Prozent eingebüsst.

Jüngst verzeichnete Barratt Developments eine Marktkapitalisierung von 4.21 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch