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|Rentables Barratt Developments-Investment?
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26.10.2026 10:02:25
FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barratt Developments von vor 3 Jahren gekostet
Bei einem frühen Barratt Developments-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Die Barratt Developments-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 4.04 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 247.647 Barratt Developments-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (3.26 GBP), wäre das Investment nun 808.32 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 19.17 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete Barratt Developments eine Marktkapitalisierung von 4.45 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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